Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    Поставьте вопрос на ноги. Для чего строили СП-2. У России газ есть. Наверное для Германии и ЕС. Хочете дровами топить...ФРГ использует «С...
  • Александр Всезнают
    Харьков,,, это был,,, есть и будет русский город и находиться в  составе бандеровского бандформирования он не будет, ...Украинцев предупр...
  • Питер Эсклянов
    Этот "танцор- так называемый президент Украины" может развязать мировую войну!В России Зеленско...

Назван симптом, встречающийся у 73% заразившихся омикроном-штаммом

Назван симптом, встречающийся у 73% заразившихся омикроном-штаммом

Официальный представитель Главного управления здравоохранения Бангладеш Назмул Ислам заявил, что у 73 процентов, что составляет практически три четверти от всех заболевших омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в государстве, наблюдался насморк.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх