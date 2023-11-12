В воспитательной колонии под Архангельском строят усадьбу для уток

Подростки воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области, расположенной в поселке Талаги Приморского района, обустраивают живой уголок на территории учреждения под названием «Утиная усадьба».
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