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На М-5 в Челябинской области закроют движение из-за взрывов

На М-5 в Челябинской области закроют движение из-за взрывов

Движение по М-5 ограничат в четверг в Ашинском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» в четверг, 16 ноября, с 9:00 до 14:00 по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км – 1576 км в Ашинском районе Челябинской области.

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