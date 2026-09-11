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5koleso.ru

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В России представлен грузопассажирский Foton View повышенной комфортности: цены и комплектации

Foton View 7+1 получил продуманную организацию пространства для пассажиров и груза. В салоне установлены два сдвижных дивана: двухместный в первом ряду и трехместный во втором, оба оснащены трехточечными ремнями безопасности, подголовниками и ….

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