Байден распорядился о прямом диалоге с Россией

Джо Байден отдал Администрации президента США распоряжение вступить в прямой диалог с Российской Федерацией по предполагаемой разработке ею противоспутникового оружия, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
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