Мудрая и справедливая пчелка Судья следит за порядком в полосатом семействе. У симферопольских пчелок тоже есть свой свод обязательных правил и законов, за соблюдением которых внимательно наблюдает местная Фемида.
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