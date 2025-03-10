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Социальные пенсии в России повысят с 1 апреля

Социальные пенсии в России повысят с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, когда в России проиндексируют социальные пенсии.С 1 апреля в России вступил в силу постановление, согласно которому социальные пенсии проиндексируют на 14,5%.

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