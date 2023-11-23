ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Восемь новых памятных знаков появились в «Галерее звёзд» у Останкинской башни

В историко-познавательном комплексе Останкинской телебашни «Галерея звёзд» вчера были торжественно открыты памятные звёзды Ангелине Вовк, Владимиру Ворошилову, Юрию Николаеву, Эльдару Рязанову, Татьяне Судец, Сергею Супоневу, Анне Шатиловой, Леониду Якубовичу.

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