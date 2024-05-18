Экс-игрок "Динамо" Булыкин объяснил нежелание россиян уезжать из РПЛ сытостью

Бывший нападающий московских "Локомотива" и "Динамо" Дмитрий Булыкин в интервью Legalbet заявил, что российские футболисты предпочитают оставаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за комфортных условий.
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