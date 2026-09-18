На суше и в небе: как проходит первый день выборов в России

Информация с участков круглосуточно поступает в ЦИК, за ходом выборов следят наблюдатели, а специалисты отражают кибератаки на избирательную систему.
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