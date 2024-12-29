Юрист: людям станет проще подтвердить право на бесплатное обслуживание

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс объяснил в беседе с RT, почему правительство России приняло постановление о повышении доступности бесплатных социальных услуг, расширив перечень доходов, которые не учитываются при оценке нуждаемости граждан.
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