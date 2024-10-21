С неожиданным визитом в Киев прибыл глава Пентагона: какая основная цель?

По информации, Остин планирует провести встречи с Зеленским и Умеровым. Основная цель его поездки, по предварительным данным, заключается в демонстрации поддержки Украины в контексте предстоящих выборов в Соединенных Штатах, пишет Осташко! Важное.
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