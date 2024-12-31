Суд Кореи выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля

В последний день уходящего 2024 года в Республике Корея суд удовлетворил запрос следственных органов и выдал ордер на арест президента страны Юн Сок Ёля, который обвиняется в мятеже и злоупотреблении полномочиями.
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