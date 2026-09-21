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Нефть марки Brent подешевела на 2% до 102 долларов

Нефть марки Brent подешевела на 2% до 102 долларов

Российская нефть марки URALS оценивается в 113 долларов за баррель, дисконт к маркерному сорту BRENT составляет 5-20 долларов.

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