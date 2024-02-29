В России красная икра подешевела перед Масленицей

При этом икру покупают менее активно, чем год назад В России стоимость красной икры снизилась на 6% по сравнению с февралем 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
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