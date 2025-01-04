Юрий Ильинов

Прорыва не будет. Раскрыты последствия российского удара по Чернигову ЦГ: удар ВС РФ по секретной базе в Чернигове сорвал подготовку ВСУ к прорыву Вооруженные силы РФ нанесли ряд мощных ударов ракетами «Искандер» по секретной базе украинских войск в Чернигове. Есть веские причины предполагать, что именно там командование ВСУ готовило бойцов для очередного контрнаступления. Изначально в украинских пабликах и средствах массовой информации появилась информация о том, что несколько российских ракет поразили окраины Чернигова. Вскоре начали появляться и конкретные цифры: сообщалось, что по городу и его окрестностям ударили 3–4 российские ракеты. По словам бывшего военнослужащего ЧВК «Вагнер» Condottiero, после ракетных ударов в городе наблюдалась активная работа медиков скорой помощи, а в грузовики загружали мешки с телами погибших. Эту информацию также подтвердил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Материал об этом публикует «Царьград» (ЦГ). «В Чернигове по ПВД (пункт временной дислокации. — Прим. ред.) ВСУ прилетели „Искандеры“, много „200-х“ (погибших. — Прим. ред.) и пожарных», рассказал Condottiero. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, также высказался по поводу ударов по Чернигову. Он отметил, что взрывы были настолько мощными, что в домах начали дрожать стекла, местные жители провели несколько часов в бомбоубежищах.