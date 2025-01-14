Сергей Карнаухов: Русские солдаты поднимают крест, упавший в ходе боев

Русские солдаты поднимают крест, упавший в ходе боев.Почему мы победим?!Потому-что не один,Наш народ на этой брани!Он с лесами и полями,Ковылем в седой степиИ кавказскими горами!Он с дубравой и рекой,С рыжим солнцем и луной!Необъятной мерзлой тундройИ сибирскою тайгой!О.