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Лента новостей Крыма

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Сергей Карнаухов: Русские солдаты поднимают крест, упавший в ходе боев

Сергей Карнаухов: Русские солдаты поднимают крест, упавший в ходе боев

Русские солдаты поднимают крест, упавший в ходе боев.Почему мы победим?!Потому-что не один,Наш народ на этой брани!Он с лесами и полями,Ковылем в седой степиИ кавказскими горами!Он с дубравой и рекой,С рыжим солнцем и луной!Необъятной мерзлой тундройИ сибирскою тайгой!О.

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