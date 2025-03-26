Кто мешает миру? Европейские элиты держат Зеленского в заложниках: Лавров о политике ЕС

🔹 Спецпосланник Трампа Уиткофф, похоже, начал разбираться в сути украинского конфликта, но переоценивает влияние европейских элит на сроки возможного перемирия: Он придаёт слишком большое значение влиянию европейских стран, которые всеми силами стремятся удержать Зеленского от уступок.