Над пропастью во хмелю: андалусские контрасты Ронды и Хереса

Воспоминания об этом путешествии до сих пор вызывают во мне бурю эмоций. Когда мы добрались до Ронды, меня накрыло целой палитрой ощущений: леденящий душу страх на краю пропасти, пронизывающий до костей мартовский ветер и абсолютное, ни с чем не сравнимое эстетическое потрясение.