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Энциклопедия географа

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Над пропастью во хмелю: андалусские контрасты Ронды и Хереса

Над пропастью во хмелю: андалусские контрасты Ронды и Хереса

Воспоминания об этом путешествии до сих пор вызывают во мне бурю эмоций. Когда мы добрались до Ронды, меня накрыло целой палитрой ощущений: леденящий душу страх на краю пропасти, пронизывающий до костей мартовский ветер и абсолютное, ни с чем не сравнимое эстетическое потрясение.

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