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20 февраля: какой праздник сегодня, этот день в истории России и Тульской области

20 февраля: какой праздник сегодня, этот день в истории России и Тульской области

20 февраля – 51 день года, до Нового года осталось 314 дней. Чтобы прочесть больше о памятных датах и праздниках, которые отмечают в этот день, а также об их роли для истории России и Тульской области, читайте подборку Тульской службы новостей.

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