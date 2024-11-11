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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Шестой школьный день.

Шестой школьный день.

9 ноября 2024 в рамках шестого школьного дня ´День пропаганды здорового образа жизни´ учащиеся ГУО ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ приняли участие в спортивном мероприятии ´Веселые старты!´ ???? .

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