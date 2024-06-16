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Хазин о "чёрном списке" Путина: Кто в нём числится и что ожидает провинившихся чиновников

Хазин о "чёрном списке" Путина: Кто в нём числится и что ожидает провинившихся чиновников

С самого начала санкционной кампании, развёрнутой против России в 2022 году, глава государства Владимир Путин держит в поле зрения деятельность практически всех своих подчинённых.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Успокаивает фраза: &quot;Попадание в этот список вовсе не означает, что в отношении такого чиновника будут приняты незамедлительные карательные меры&quot;?! Эта фраза подтверждает стабильность политики Гаранта: 30 лет грабят народ, воруют все, кому не лень. дворцы у владельцев нефти и газа. у верхушки министерств обороны. транспорта, здравоохранения и даже на пенсионерах кто сидит дворцы растут как грибы в дождь! Смешное и в расследовании коррупции в МО -- 10 лет наблюдали СК, Прокуратура, ФСБ... как разворовывают и уничтожают армию!? Смешно, да не до смеху! Эта &quot;стабильность&quot; говорит о том, что ВСЯ система работает на уничтожение государства! Все спаяны в одном -- не допустить к власти порядочных людей, Патриотов!Бросили в пламя Белоусова, чтобы создать видимость борьбы со &quot;случайной&quot; коррупцией, чтобы успокоить мирян, а тот, набожный христианин, всерьёз понял слова Гаранта и кинулся истреблять зло в виде друганов Гаранта -- Шойгу, Сердюкова с Васильевой, Иванова-Петрова-Сидорова... Перестарался наш Дон Кихот РФ, не по чину взялся за меч, вот и исчез из поля информации и, наверное, из поля деятельности исчезнет так же. А что серьёзно успокаивает. так это то, что смеяться последними будут не властьимущее. Их песенка тонет в гуле народного возмущения! Спросить власть есть за что. за 30 лет &quot;наблюдений&quot; много чего будет им предьявить!
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