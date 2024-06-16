Хазин о "чёрном списке" Путина: Кто в нём числится и что ожидает провинившихся чиновников

Виталий Кирпиченко

Успокаивает фраза: "Попадание в этот список вовсе не означает, что в отношении такого чиновника будут приняты незамедлительные карательные меры"?! Эта фраза подтверждает стабильность политики Гаранта: 30 лет грабят народ, воруют все, кому не лень. дворцы у владельцев нефти и газа. у верхушки министерств обороны. транспорта, здравоохранения и даже на пенсионерах кто сидит дворцы растут как грибы в дождь! Смешное и в расследовании коррупции в МО -- 10 лет наблюдали СК, Прокуратура, ФСБ... как разворовывают и уничтожают армию!? Смешно, да не до смеху! Эта "стабильность" говорит о том, что ВСЯ система работает на уничтожение государства! Все спаяны в одном -- не допустить к власти порядочных людей, Патриотов!Бросили в пламя Белоусова, чтобы создать видимость борьбы со "случайной" коррупцией, чтобы успокоить мирян, а тот, набожный христианин, всерьёз понял слова Гаранта и кинулся истреблять зло в виде друганов Гаранта -- Шойгу, Сердюкова с Васильевой, Иванова-Петрова-Сидорова... Перестарался наш Дон Кихот РФ, не по чину взялся за меч, вот и исчез из поля информации и, наверное, из поля деятельности исчезнет так же. А что серьёзно успокаивает. так это то, что смеяться последними будут не властьимущее. Их песенка тонет в гуле народного возмущения! Спросить власть есть за что. за 30 лет "наблюдений" много чего будет им предьявить!