Бензин в Нижегородской области подорожал почти на 20% за 9 месяцев

Средняя стоимость бензина в Нижегородской области за январь — сентябрь 2026 года выросла на 19,64% относительно декабря 2025-го, при этом сильнее всего подорожал АИ-95 — на 22,08%, до 79,91 рубля за литр.
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