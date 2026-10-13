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Царьград

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Бензин в Нижегородской области подорожал почти на 20% за 9 месяцев

Бензин в Нижегородской области подорожал почти на 20% за 9 месяцев

Средняя стоимость бензина в Нижегородской области за январь — сентябрь 2026 года выросла на 19,64% относительно декабря 2025-го, при этом сильнее всего подорожал АИ-95 — на 22,08%, до 79,91 рубля за литр.

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