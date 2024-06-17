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Кто кому платить должен?

Кто кому платить должен?

В деле Генпрокуратура РФ против детского пансионата «Лазуревый берег» очередная загадка – здравница, десятилетиями оплачивала налоги в бюджет и аренду муниципалитету, по мнению истца, должна администрации города-курорта еще почти 200 миллионов рублей.

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