Кто кому платить должен?

В деле Генпрокуратура РФ против детского пансионата «Лазуревый берег» очередная загадка – здравница, десятилетиями оплачивала налоги в бюджет и аренду муниципалитету, по мнению истца, должна администрации города-курорта еще почти 200 миллионов рублей.
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