Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 571 подписчик

В Прикамье в 2024 году построят 15 спортобъектов и хоккейный комплекс

В Прикамье в 2024 году построят 15 спортобъектов и хоккейный комплекс

В Пермском крае в рамках федеральной программы «Спорт России» ведется строительство 15 объектов. В их число входят площадки для подготовки и сдачи норм ГТО, а также многофункциональные умные спортивные площадки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии