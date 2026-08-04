В Прикамье в 2024 году построят 15 спортобъектов и хоккейный комплекс

В Пермском крае в рамках федеральной программы «Спорт России» ведется строительство 15 объектов. В их число входят площадки для подготовки и сдачи норм ГТО, а также многофункциональные умные спортивные площадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии