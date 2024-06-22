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Божович о том, хочет ли он возглавить «Зенит»: «Если я скажу «да», то будет выглядеть так, будто лижу им жопу. Ни к чему мне задавать подобный вопрос»

Божович о том, хочет ли он возглавить «Зенит»: «Если я скажу «да», то будет выглядеть так, будто лижу им жопу. Ни к чему мне задавать подобный вопрос»

«В России я тренировал многие клубы, но только не «Зенит». Но кто только там не тренировал! Пошел бы я работать туда? А кто не пойдет? Просто если я скажу «да», то будет выглядеть так, будто лижу им жопу.

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