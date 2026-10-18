Пока все отдыхают.Друзья мои, здравствуйте! Сегодня необычный день, и не обычен он тем, что не смотря на то, что сегодня воскресенье, я выкладываю очередную часть повести "18-я весна".
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