www.globallookpress.com/Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency Военная жандармерия Польши 16 октября задержала участника курсов резервистов Военно-медицинской академии в Лодзи по подозрению в шпионаже.
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