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Чемпионка ОИ из России пожаловалась на «дикую» болезнь во время беременности

Чемпионка ОИ из России пожаловалась на «дикую» болезнь во время беременности

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич рассказала, что серьезно заболела во время беременности.

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