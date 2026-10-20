Кая Каллас © Lehtikuva/Jouni Porsanger/ReutersАмериканские переговорщики уже полтора года пытаются «заставить Украину капитулировать».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Финэксперт Иванов...
- В Кузбассе опекун...
- ХЛ Сенатор Пушков: ч...
Что то эта прибалтийская прошма много хочет, а вот что получит? Скорее всего пиндос под пятую точку кирзовым сапогом после Макрона, Мерца и Усулы...