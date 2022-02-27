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ЦБ РФ опубликовал обращение к гражданам после введения санкций

ЦБ РФ опубликовал обращение к гражданам после введения санкций

— ЦБ располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора; — Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях; — Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации; — Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени; — Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме.

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