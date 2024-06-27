"Разворошить осиное гнездо". Глава Дагестана Меликов объявил о тотальных проверках чиновников и начале отлучения кланов от власти

Выступил глава Дагестана Сергей Алимович Меликов: "В Дагестане проверят личные дела всех чиновников, в том числе депутатов, после того, как сыновья главы одного из районов оказались участниками позавчерашних событий.
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