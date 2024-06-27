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"Разворошить осиное гнездо". Глава Дагестана Меликов объявил о тотальных проверках чиновников и начале отлучения кланов от власти

"Разворошить осиное гнездо". Глава Дагестана Меликов объявил о тотальных проверках чиновников и начале отлучения кланов от власти

Выступил глава Дагестана Сергей Алимович Меликов: "В Дагестане проверят личные дела всех чиновников, в том числе депутатов, после того, как сыновья главы одного из районов оказались участниками позавчерашних событий.

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Комментарии
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алекс кузь
Вкус к феодальной власти  подобен эпидемии. Кремль всех накроет, кто останется без царя в голове.
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11 час.
Андрей Павлов
Дагестан это государство в государстве. Если его не сломать, получим геморрой. Оно нам надо?
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11 час.
Сергей Сидоров
Вопрос стоит не о том удастся или нет прижать кланы на Кавказе, а вообще о будущем данного региона и населения живущего здесь. Поэтому в ограничении клановости должны быть заинтересованы сами жители Кавказских республик России. И работа по ограничению влияния родоплеменных кланов должна стать систематической как на Кавказе так и во всех регионах России.
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2 час.

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