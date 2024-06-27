"Разворошить осиное гнездо". Глава Дагестана Меликов объявил о тотальных проверках чиновников и начале отлучения кланов от власти

Дагестан это государство в государстве. Если его не сломать, получим геморрой. Оно нам надо?

Сергей Сидоров

Вопрос стоит не о том удастся или нет прижать кланы на Кавказе, а вообще о будущем данного региона и населения живущего здесь. Поэтому в ограничении клановости должны быть заинтересованы сами жители Кавказских республик России. И работа по ограничению влияния родоплеменных кланов должна стать систематической как на Кавказе так и во всех регионах России.