Лидеры России и Турции во время телефонного разговора заявили о необходимости прекращения огня Израилем и Палестиной

Москва, 11 октября /Синьхуа/ -- Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник во время телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости незамедлительного прекращения огня Израилем и Палестиной и возобновления переговоров.