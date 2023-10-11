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Китай

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Лидеры России и Турции во время телефонного разговора заявили о необходимости прекращения огня Израилем и Палестиной

Москва, 11 октября /Синьхуа/ -- Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник во время телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости незамедлительного прекращения огня Израилем и Палестиной и возобновления переговоров.

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