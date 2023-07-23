Dooralei

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Вдова Шатунова тайно встречалась с Игорем Крутым и Игорем Николаевым в апреле

Вдова Шатунова тайно встречалась с Игорем Крутым и Игорем Николаевым в апреле

С момента скоропостижной смерти певца Юрия Шатунова 23 июля 2022 года минул один год и месяц. Фото: канал семьи Юрия Шатунова Уход из жизни кумира миллионов разогрел юридические баталии между его семьей и экс-продюсером исполнителя  Андреем Разиным.

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Комментарии
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ЕН
Егоров Николай
О чем статья?
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15 час.
С
Сергей
На псевдоним автора статьи  взгляните и станет всё ясно. Дуралей же писал.🤣
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14 час.
Oltaviro Oltaviro
Кто такая? Чем знаменита?
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10 час.

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