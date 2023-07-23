Вдова Шатунова тайно встречалась с Игорем Крутым и Игорем Николаевым в апреле

С момента скоропостижной смерти певца Юрия Шатунова 23 июля 2022 года минул один год и месяц. Фото: канал семьи Юрия Шатунова Уход из жизни кумира миллионов разогрел юридические баталии между его семьей и экс-продюсером исполнителя Андреем Разиным.