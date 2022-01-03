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Весело, весело встретим Новый год! По-украински?

Весело, весело встретим Новый год! По-украински?

Новогодняя пора на Украине уже традиционно время лихое. Но если раньше ходоки из незалэжной регулярно терроризировали собственный народ и чиновников из «Газпрома» предновогодним попрошайничеством газа, то после майдана обычаи несколько изменились.

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