В случае взятия Газы Израилю понадобятся в лучшем случае десятки тысяч военных для контроля над палестинским анклавом

Сухопутная операция израильской армии в секторе Газа снова откладывается. Сначала в отдельных СМИ это объяснялось якобы плохими погодными условиями в виде облачности, которая «может помешать авиации оказывать поддержку сухопутным подразделениям с воздуха».
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