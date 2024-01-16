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Нижегородская правда

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Первые льготные транспортные «Доброкарты» вручили волонтёрам 15 добровольческих объединений Нижегородской области

Первые льготные транспортные «Доброкарты» вручили волонтёрам 15 добровольческих объединений Нижегородской области

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области состоялась торжественная церемония подведения итогов добровольческой деятельности «Добрый Новый год», в рамках которой лучшим волонтерам вручили первые льготные транспортные «Доброкарты».

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