Первые льготные транспортные «Доброкарты» вручили волонтёрам 15 добровольческих объединений Нижегородской области

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области состоялась торжественная церемония подведения итогов добровольческой деятельности «Добрый Новый год», в рамках которой лучшим волонтерам вручили первые льготные транспортные «Доброкарты».
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