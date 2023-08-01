Наш потерянный мир

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Дядя похищенной в Челябинской области девушки рассказал о ее состоянии

Дядя похищенной в Челябинской области девушки рассказал о ее состоянии

Анатолий, дядя похищенной в 2009 году в Челябинской области девушки, рассказал «Звезде» о ходе ее поисков и состоянии.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
За 14 лет  в подвале она сама уже недалеко ушла в психическом состоянии от насильника, учитывая, что и на момент начала заточения она уже квасила на вокзале с первым встречным. Дяде поздно изображать из себя заботливого родственника
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1 д.
Элеонора Коган
Действительно,зачем  она с ним вообще-то пошла? Деваться от семьи было некуда, что ли?
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15 час.

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