Анатолий, дядя похищенной в 2009 году в Челябинской области девушки, рассказал «Звезде» о ходе ее поисков и состоянии.
Дядя похищенной в Челябинской области девушки рассказал о ее состоянии
Комментарии
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Elena Dmitrieva
За 14 лет в подвале она сама уже недалеко ушла в психическом состоянии от насильника, учитывая, что и на момент начала заточения она уже квасила на вокзале с первым встречным. Дяде поздно изображать из себя заботливого родственника
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1 д.
Элеонора Коган
Действительно,зачем она с ним вообще-то пошла? Деваться от семьи было некуда, что ли?
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15 час.
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