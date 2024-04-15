«Уже давно», —Пугачева скрывала болезнь, которая заставляет ее страдать

В старом интервью Павла Мавриди Алла Борисовна, заявившая о том, что выпускает собственную линейку обуви, рассказала, почему ей захотелось влиться в этот бизнес и почему она испытывает особую любовь к хорошим и качественным туфлям или сапогам.
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