«Уже давно», —Пугачева скрывала болезнь, которая заставляет ее страдать

В старом интервью Павла Мавриди Алла Борисовна, заявившая о том, что выпускает собственную линейку обуви, рассказала, почему ей захотелось влиться в этот бизнес и почему она испытывает особую любовь к хорошим и качественным туфлям или сапогам.