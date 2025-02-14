Американский адмирал назвал «нарушителей спокойствия» в Тихом океане

Россия, Китай и КНДР сформировали «треугольник нарушителей спокойствия», который способен поменять обстановку в Тихом океане и превратить открытый и свободный регион в место соперничества, полагает глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро.
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