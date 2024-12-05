Лавров назвал испытание «Орешника» сигналом о готовности РФ ответить Западу

Россия готова всеми средствами отвечать на попытки Запада нанести ей стратегическое поражение. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 6 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что хотела сообщить Москва испытанием ракетной системы «Орешник».