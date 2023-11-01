В колонии строгого режима Уссурийска начали делать милые игровые площадки

В исправительной колонии Уссурийска начали выпускать новую продукцию. Игровые площадки для индивидуальных приусадебных участков разработаны с учетом пожеланий будущих владельцев и безопасны для детей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.