Фестиваль "Территория мира" открылся в Калининграде в 10-й раз

Фестиваль "Территория мира" стартовал в Калининграде, отметив 10-й юбилейный год. В первый день Николай Луганский исполнил концерт Рахманинова, а молодежный оркестр с солистами Большого театра представили оперу "Алеко".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Игорь Додон сообщ...
- Диаспоры будут пл...
- Михалков заявил, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым