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Царьград

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Фестиваль "Территория мира" открылся в Калининграде в 10-й раз

Фестиваль "Территория мира" открылся в Калининграде в 10-й раз

Фестиваль "Территория мира" стартовал в Калининграде, отметив 10-й юбилейный год. В первый день Николай Луганский исполнил концерт Рахманинова, а молодежный оркестр с солистами Большого театра представили оперу "Алеко".

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