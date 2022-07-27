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РПЛ запуталась в своей же таблице.

РПЛ запуталась в своей же таблице.

Мы расставили всех по регламенту – и вернули «Спартаку» второе место Восстановили справедливость. Только закончился второй тур Мир РПЛ – а к турнирной таблице уже есть вопросы.

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