РПЛ запуталась в своей же таблице.

Путаница с таблицей РПЛ, две ошибки судьи в матче «Краснодар» – «Спартак», РФС показал ВАР-переговоры арбитров на Суперкубке, Роналду не нужен «Баварии» и «Атлетико», Гашек осудил Яшкина за работу в России и другие новости