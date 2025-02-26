Китай выступает против включения ЕС китайских предприятий и индивидуальных лиц в санкционный список против России

Пекин, 25 февраля /Синьхуа/ -- Министерство коммерции КНР заявило во вторник, что решение Европейского союза включить несколько китайских предприятий и индивидуальных лиц в свой 16-й пакет антироссийских санкций окажет негативное влияние на двусторонние торгово-экономические отношения.