Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китай выступает против включения ЕС китайских предприятий и индивидуальных лиц в санкционный список против России

Пекин, 25 февраля /Синьхуа/ -- Министерство коммерции КНР заявило во вторник, что решение Европейского союза включить несколько китайских предприятий и индивидуальных лиц в свой 16-й пакет антироссийских санкций окажет негативное влияние на двусторонние торгово-экономические отношения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх