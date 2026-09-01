Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигрантов больше не пустят "на волю"? Россия готовит жёсткий разворот с 2027 года

Фото: коллаж Царьграда Депутаты предложили ужесточить условия работы мигрантов в России.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Конкин
Александр Конкин

А разве это было непонятно? Почему у нас в правительстве тупеер народ? Наверно потому что никогда не несёт ответственности за свои деяния - аксиома! Ну, если только, на взятке не попался и то это сделать ухитрился только Улюкаев....

Профиль пользователя Атом Мартин
Атом Мартин

Выборы это одна сторона медали , другая сторона медали это обязательства перед международными организациями в том числе и финансовые ,а кто решал вступать или нет ?

Профиль пользователя Helen
Helen

Главное "Депутаты предложили" .... перед выборами, а дальше и трава не расти , в смысле до следующих выборов все и забудется😅😅😅