- Плати половину стоимости хаты или будем иначе разговаривать, - родственник позарился на мое наследство

Некогда с родственниками по отцовской линии у меня были замечательные отношения. С двоюродным братом Андреем мы выросли фактически в одном доме – нас на выходные возили друг к другу в гости, мама с папой располагались на теткиной кухне и о чем-то оживленно спорили, игры не кончались целый день, потом ложились спать на соседних диванах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии