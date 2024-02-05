- Плати половину стоимости хаты или будем иначе разговаривать, - родственник позарился на мое наследство

Некогда с родственниками по отцовской линии у меня были замечательные отношения. С двоюродным братом Андреем мы выросли фактически в одном доме – нас на выходные возили друг к другу в гости, мама с папой располагались на теткиной кухне и о чем-то оживленно спорили, игры не кончались целый день, потом ложились спать на соседних диванах.