ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
    для некоторых Le secret de Polichinelle  давно раскрыт)))Связываю штамп в ...
  • Владимир Соколов
    по своей глупости отдельные случаи вы выводите в систему))😂Связываю штамп в ...
  • Майя Maja
    Он корни ищет. Даосская система в извращенном варианте западной цивилизации. "теория" и "парадигма" называется, кхе-к...Связываю штамп в ...

- Плати половину стоимости хаты или будем иначе разговаривать, - родственник позарился на мое наследство

- Плати половину стоимости хаты или будем иначе разговаривать, - родственник позарился на мое наследство

Некогда с родственниками по отцовской линии у меня были замечательные отношения. С двоюродным братом Андреем мы выросли фактически в одном доме – нас на выходные возили друг к другу в гости, мама с папой располагались на теткиной кухне и о чем-то оживленно спорили, игры не кончались целый день, потом ложились спать на соседних диванах.

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