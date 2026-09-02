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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хаас» снова заинтересовался Цунодой после Гран-при Нидерландов (Лоренс Барретто)

Журналист и инсайдер сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто сообщил со ссылкой на собственные источники, что команда «Хаас» снова начала рассматривать Юки Цуноду в качестве потенциальной замены Эстебана Окона.

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