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Психолог Попова: у людей с разным уровнем дохода отличается финансовое поведение

Психолог Попова: у людей с разным уровнем дохода отличается финансовое поведение

Люди с высоким уровнем дохода обычно имеют долгосрочные (стратегические) цели, в то время как люди с низким и средним уровнем достатка действуют более импульсивно и ситуативно, не задумываясь о последствиях.

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