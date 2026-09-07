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Липовой вспомнил о сыне спустя годы, Павел урезал алименты на дочь. Что «заработала» Алана Мамаева на браках со спортсменами

Липовой вспомнил о сыне спустя годы, Павел урезал алименты на дочь. Что «заработала» Алана Мамаева на браках со спортсменами

Сложился стереотип, что успешные футболисты неизбежно становятся героями светской хроники, но иногда по степени скандальности им не уступают и вторые половинки.

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